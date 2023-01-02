Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Ukrayna saldırısında 63 Rus askeri öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Makiivka'ya düzenlediği füzeli saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Makiivka'daki geçici konaklama yerindeki Rus askerlerini füzeyle hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.
Bugün gerçekleşen söz konusu saldırıda 63 Rus askeri öldü.
Makiivka, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde, Rus kontrolü altındaki bölgede bulunuyor.
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