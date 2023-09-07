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Dünya
AA 07.09.2023 13:47

Freddie Mercury'nin piyanosu açık artırmada 2 milyon doların üzerinde alıcı buldu

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin ünlü şarkısı "Bohemian Rhapsody"yi bestelediği piyanosu, açık artırmada yaklaşık 2,2 milyon dolara satıldı.

Freddie Mercury'nin piyanosu açık artırmada 2 milyon doların üzerinde alıcı buldu

Sotheby's Müzayede Evi'nin internet sitesine göre, Mercury'nin eski dostu ve mirasçısı Mary Austin, sanatçının 1500'e yakın değerli eşyasının bulunduğu özel koleksiyonu, Londra'da açık artırmayla satışa çıkardı.

Mercury'nin 1975'te satın aldığı ve "Killer Queen", "Bohemian Rhapsody" gibi şarkılarını bestelediği Yamaha G2 model piyano, açık artırmada 2,2 milyon dolara satıldı.

Açık artırmada yer alan "Bohemian Rhapsody"nin el yazması taslağı da yaklaşık 1,7 milyon dolara alıcı buldu.

Satışa çıkarılan eşyalar arasında Mercury'nin el yazması şarkı sözleri, sahne kostümleri, enstrümanları ve ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonundan parçalar da yer alıyor.

Satıştan 6 milyon sterlin civarında (yaklaşık 7,5 milyon dolar) gelir beklendiği ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtilmişti.

Asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, Hint Okyanusu'nun batı kıyısında yer alan Zanzibar Adası'nda 1946'da dünyaya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1970'te Brian May, Roger Taylor ve Freddie Mercury tarafından kurulan Queen, dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satış rakamına ulaşmıştı.

Freddie Mercury, 1991'de hayatını kaybetti.

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