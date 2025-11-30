Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.11.2025 16:39

Fransız televizyon kanalında bomba ihbarı: Canlı yayın kesildi

Fransız kamu yayıncısı France Info'da, kanala gelen bomba ihbarının ardından canlı yayın kesildi.

Fransız televizyon kanalında bomba ihbarı: Canlı yayın kesildi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

France Info kanalının Paris stüdyosunda dün yapılan canlı yayın sırasında alarm sesleri duyuldu.

Alarmın çaldığı sırada stüdyoda gazeteciler ile Ukrayna siyasetinin konuşulduğu canlı yayın programı yapan sunucu Jean-Christophe Galeazzi, "bomba tehdidi nedeniyle yayına ara vermek zorunda olduklarını" söyledi.

Sunucunun bu anonsundan sonra canlı yayın durduruldu.

France Info’dan yapılan yazılı açıklamada, devlet kurumlarının kanala yönelik bomba tehdidi ihbarı olduğuna ilişkin uyarısının ardından güvenlik tedbirleri gereği Paris stüdyosunun boşaltıldığı ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı belirtildi.

İncelemelerin tamamlanması üzerine yaklaşık 2 saat içinde çalışanların binaya geri döndüğü bildirildi.

İki hafta önce bir diğer Fransız kanalı BFMTV için de bomba ihbarı yapılmıştı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile davalar hızla sonuçlanıyor
16:29
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
16:21
Fırtına feribot seferlerini vurdu
16:27
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı
15:54
Fiyatlandırmada yeni dönem: Zorunlu servis ve masa ücretleri kaldırılıyor
15:38
Türkiye yeni haftaya yağışla başlıyor
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
FOTO FOKUS
Tırın şarampole yuvarlandığı anlar kamerada
Tırın şarampole yuvarlandığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ