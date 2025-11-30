Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.11.2025 16:12

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 13 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile davalar hızla sonuçlanıyor
16:43
Fransız televizyon kanalında bomba ihbarı: Canlı yayın kesildi
16:29
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
16:21
Fırtına feribot seferlerini vurdu
15:54
Fiyatlandırmada yeni dönem: Zorunlu servis ve masa ücretleri kaldırılıyor
15:38
Türkiye yeni haftaya yağışla başlıyor
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
FOTO FOKUS
Tırın şarampole yuvarlandığı anlar kamerada
Tırın şarampole yuvarlandığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ