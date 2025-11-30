Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
Dünya
AA 30.11.2025 12:56

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'ta işgal altında tuttuğu bölgelerde hava bombardımanı ve binaların yıkımını kapsayan yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi
[Fotoğraf: Arşiv]

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın çeşitli bölgelerine saldırırken, savaş gemileri de kentin sahil kesimlerini vurdu.

Refah'ın kuzeydoğusundaki "Murac Ekseni" çevresinde konuşlanmış İsrail kara birlikleri de yoğun şekilde ateş açtı.

Han Yunus'un doğusundaki binalar ve ayakta kalan yapılar İsrail ordusu tarafından patlayıcılarla yıkıldı. Bölgede İsrail topçularının atışlarıyla sivillere ait evler ve diğer yapılar hedef alındı, helikopterlerden de rastgele ateş açıldı.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kent merkezinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğu mahallelerine saldırı düzenlerken, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da helikopterlerden yoğun ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki hükümet, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 354 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini" bildirmişti.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
