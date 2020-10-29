Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry, Mediapart internet sitesi için yazı kaleme aldı, Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumunu sert ifadelerle eleştirdi.

Aubry, "Irkçılar ve nefret duyan kişilerin ön yargısı medya ve sağcı siyasetçiler tarafından hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Paris yönetiminin, islam ve müslüman karşıtı söylem ve uygulamalarını laikliğe dayandırmasına da tepki gösteren Aubry, "Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil" görüşünü paylaştı.

Aubry, ülkede Müslüman derneklerin kapatılmasının aşırı sağa fayda sağladığını kaydetti.

Thomas Piketty: Siyasilerin çıkarları için terörü kullanmaları ahlaksızlıktır

Macron'a bir tepki de ekonomi profesörü Thomas Piketty'den geldi.

Gelir eşitsizliği üzerine yaptığı araştırmalar ve "21. Yüzyılda Kapital" adlı kitabıyla tanınan Fransız ekonomi profesörü Piketty, siyasilerin Fransa'daki Müslümanları sindirmek için terörden nemalandığına dikkat çekti.

Piketty, "Siyasilerin çıkarları için terörü kullanmaları ahlaksızlıktır" dedi.

Piketty, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'nin "İslamo-solculuk yapmak ve yıkımda bulunmak" ile suçladığı Fransa Öğrenciler Ulusal Birliğini hedef almasını kınadı.