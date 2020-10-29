Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 58 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 111 olduğu ülkede, vaka sayısı 1863 artışla 719 bin 714'e çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 752 bin 596 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iyileşen sayısı 648 bin 654 oldu.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olma özelliğini koruyor.