Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs tedavisi gören Tebbun Almanya'ya nakledildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun detaylı kontrol için Almanya'ya nakledildi.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, doktorlarının tavsiyesi üzerine detaylı sağlık kontrolü için Almanya'ya nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, Tebbun'un sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, dün yaptığı açıklamada, 5 gündür evinde karantinada olan Tebbun'un doktorlarının tavsiyesi üzerine merkezi askeri hastanede tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.
Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde COVID-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.
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