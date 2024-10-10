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Dünya
AA 10.10.2024 15:19

Fransız milletvekili, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair yayınlardaki "çifte standardı" eleştirdi

Fransa'da muhalif milletvekili Benjamin Lucas, ulusal medyanın, küresel krizleri değerlendirmede "çifte standart" uyguladığını belirterek, medyanın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair kullandığı üslup, anlatım ve sunumu eleştirdi.

Fransız milletvekili, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair yayınlardaki "çifte standardı" eleştirdi

Fransa'da "Generation.s" partisi milletvekili Lucas, ulusal basının Gazze konusunda kullandığı dil ve anlatıma ilişkin açıklamada bulundu.

Milletvekili Lucas, medyanın, uluslararası krizleri ve özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ele alışındaki "çifte standardını" eleştirdi. Lucas, yayın kuruluşlarının, İsrail'in saldırılarında öldürülen sivilleri görmezden geldiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenleri kastederek, "Bazen, (kurbanlar) insanmış gibi davranıyor; isimlerini, yüzlerini veriyoruz ama bazılarının vermiyoruz" diyen Lucas, Ukrayna Savaşı için Rusya'nın "işgalinden" bahseden medyanın, Filistinlilerin haklarının savunulması söz konusu olduğunda bölündüğünü dile getirdi.

Ayrıca Lucas sadece medyada değil kamusal tartışmalarda da Gazze aleyhine bir "asimetri" olduğuna dikkati çekti.

Fransız yayın kuruluşunun, Filistinli AP üyesini yayından alması tepki toplamıştı

Fransız kanalı BFMTV'nin 8 Ekim'deki yayınına konuk olan Fransa'nın Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan, kanalın "taraflı" yayıncılığını eleştiren ifadelerinin ardından canlı yayından alınmıştı.

Hassan, canlı yayından alındığı konuşmasında, BFMTV'nin sık sık İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz'i açıklamalarda bulunmak üzere yayına aldığını ve Rafowicz'in de Gazze yayınlarından dolayı kanalı tebrik ettiğini hatırlatarak, "Siz, editoryal çizginiz nedeniyle soykırımcı bir ordu tarafından tebrik edildiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Hassan, BFMTV'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ele alışını eleştirerek, imalı bir şekilde kanalın bu konuda "harika bir iş" çıkardığını söylemişti.

Filistin asıllı milletvekilinin yayından alınması sosyal medyada tepki toplamış, internet kullanıcıları "taraflı" bir yayıncılık yaptığı ve "muhalif sesleri susturmaya çalıştığı" için kanalı eleştirmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması Fransa Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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