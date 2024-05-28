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Dünya
BBC 28.05.2024 08:49

Fransız kasabası falcı skandalıyla sarsıldı

Fransa'nın Agde kasabası Belediye Başkanı Gilles d'Ettore'un ölen babasıyla iletişime geçebilmek için falcı Sophia Martinez'e kaptırdığı belediye paraları gündemde. İkili, yolsuzluk suçlamasıyla hapse atıldı.

Fransız kasabası falcı skandalıyla sarsıldı

Fransa'nın güneyinde bulunan Agde kasabası Belediye Başkanı Gilles d'Ettore'un yolsuzluk skandalı duyanları şoke etti. Başkan, kasabada ölülerle iletişime geçtiği iddiasıyla ünlenen falcı Sophia Martinez'e hatta falcının ailesine belediyede iş verdi. Ayrıca başkan, kendi vefat eden babasıyla iletişim kurduğunu düşünerek, kadının evini bile yeniledi.

Martinez, belediye başkanını kandırmak için babasının sesini taklit ediyordu. Bu sömürü 4 yıl boyunca devam etti. Başkan d'Ettore'un, Martinez için yaptıkları ise bunlarla da sınırlı değildi. İddialara göre, Martinez ve ailesi için Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatiller için kamu fonlarından ödeme yaptı.

"Zihinsel zayıflık buldu ve kullandı"

Belediye başkanının avukatı Jean Marc Darrigade, “Bu çılgınca bir hikaye. İnanılmaz bir şey çünkü siyasetin içinde, belediye başkanı ve eski milletvekili olan çok zeki bir adamınız var. Ve böyle bir adamın bir kadın tarafından manipüle edilebileceğini fark ediyorsunuz" diyor.

Avukat, “Onda zihinsel bir zayıflık buldu ve bunu kişisel çıkarları için kullandı. Dolandırıldığını kabul etmesi uzun zaman aldı” diye konuştu.

Kasaba halkının bir kesimine göre ise d'Ettore, falcı kadına aşık olmuş olabilir.

Falcı, hapista saldırıya uğradı

Bu arada Martinez, sadece kadınların kaldığı hapishane koğuşunda kendisini cadılıkla suçlayan mahkumlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra hücreye alındı.

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