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Bilim Teknoloji
Independent 28.05.2024 08:43

Japonya'da üretilen robot, zeka küpü rekorunu kırdı

Japonya'da bir robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Guinness Dünya Rekorları, Mitsubishi Electric'in makinesinin 0,305 saniyelik süresini kabul ederek bir önceki rekoru 0,075 saniye farkla kırdığını kabul etti.

Robotun çözme süresi, geçen yıl haziranda Kaliforniya'da düzenlenen hızlı Rubik Küp çözme etkinliğinde kırılan şimdiye kadarki en iyi insan rekorundan 10 kat daha hızlıydı.

Koreli-Amerikalı Max Park'ın 3x3x3'lük dönen bulmaca küpünü çözmesi sadece 3,13 saniye sürmüştü. Kendisinden sonra gelen en hızlı insanın rekorunu, saniyenin üçte birini aşkın bir süreyle geçmişti.

Robotun elde ettiği 0,305 saniyelik süre, kabaca bir insanın göz kırpması için geçen süreye eşit.

Japonya'da üretilen robot, zeka küpü rekorunu kırdı

Son rekor, son yıllarda robotik alanında kaydedilen köklü gelişmeleri yansıtıyor. 2009'da Rubik Küpü çözen bir robotun dünya rekoru bir dakika 4 saniyeydi.

Mitsubishi Electric, robotunun küpü sadece 0,009 saniyede 90 derece döndürmesini sağlayan "kompakt, yüksek güçlü, sinyale duyarlı servo motorları" kullanarak bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Daha da hızlı bir süre elde etmenin önündeki ana sınırlayıcı faktör, küpün kendisinin fiziksel özellikleri. İlk denemeler, robotun uyguladığı hız ve kuvvet nedeniyle bulmacanın sıkışması ve kırılmasıyla başlangıçta başarısız olmuştu.

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