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Bilim Teknoloji
AA 26.05.2024 14:18

HAVELSAN'ın hedefi; Afrika'daki projelerini artırmak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türkiye'nin bölgede izlediği siyasete paralel olarak Afrika açılımına uzun yıllar önce başladıklarını belirterek, "Biz, Afrika'nın geleceğin parlayan ekonomisi olacağını, bizim için iş fırsatlarının, kültürel ve ekonomik işbirliğinin önünün açık olduğunu düşünüyoruz" dedi.

HAVELSAN'ın hedefi; Afrika'daki projelerini artırmak

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 3'üncü Afrika Hava Kuvvetleri Forumu'na katılan Nacar, HAVELSAN'ın Afrika açılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı vizyonu çerçevesinde bölgedeki dost ve kardeş ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ülkelerle satıcı-müşteri ilişkisi değil stratejik ortaklık kurmak amacıyla hareket ettiklerini söyledi.

HAVELSAN'ın, Türkiye'nin bölgede izlediği siyasete paralel olarak Afrika açılımını başlattığını belirten Nacar, şirket olarak bölge ülkeleriyle 2019'dan beri daha yakın temas kurduklarını ve düzenli ziyaretlerin karşılıklı ilerlediğini, artık birçok ülkede bilindiklerini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Biz, Afrika'ya birçok proje göndermek istiyoruz"

Nacar, HAVELSAN'ın BAHA, savaş yönetim ve eğitim sistemleri ile eğitim simülatörlerine dikkati çekerek bu ürünleri Afrika ülkelerine önerdiklerini dile getirdi.

HAVELSAN'ın Türkiye'deki partnerleri vasıtasıyla bünyesindeki birçok ürünü kullanıma sunduğunu söyleyen Nacar, "Biz, Afrika kıtasına birçok proje göndermek istiyoruz. BAHA (bulutaltı insansız hava aracı), BARKAN (insansız kara aracı) gibi ürünlerimizi, atış simülatörlerimizi buraya getirdik.dedi.

Nacar, HAVELSAN'ın Nijerya, Ruanda, Kenya, Uganda, Gambiya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Senegal ve Kamerun başta olmak üzere diğer tüm Afrika ülkeleriyle iş geliştirme faaliyetleri yürüttüğünün altını çizdi.

"Nijerya'da çok samimi bir ilgi görüyoruz"

HAVELSAN tarafından üretilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'nin (ADVENT) geçen yıl haziranda yapılan anlaşma çerçevesinde Nijerya'ya verildiğini anlatan Nacar, "Nijerya'da çok samimi bir ilgi görüyoruz. Birtakım simülatör işlerine başlamış olduk. Önümüzdeki dönemde artık ATAK helikopterinin burada artmasıyla ATAK helikopter simülatörünü de vereceğimiz günleri bekliyoruz" dedi.

Nacar, "BAHA'yı başka ülkelere de ihraç ediyoruz, onun önü açılıyor. BAHA, hem sistem olarak küçük hem de fiyatı uygun, kullanım kolaylığı olan bir ürün. BAHA'nın bir başlangıç olacağını, diğer ülkelerin de bunu örnek alarak ürünlerimize talip olacaklarını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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HAVELSAN Nijerya Recep Tayyip Erdoğan
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