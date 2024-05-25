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Bilim Teknoloji
AA 25.05.2024 10:55

Fergani uydusunun motoru ateşlendi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı.

Fergani uydusunun motoru ateşlendi

Fergani Uzay'ın Üst Yöneticiliği (CEO) görevini de üstlenen Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, "Fergani uydumuzun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi. Bütün ekip heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Fergani uydusunun testiyle ilgili kızı Aybike'nin kendisine "Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?" sorusunu sorduğunu belirterek, TEKNOFEST kuşağının çıtasının çok yukarıda olduğunu vurguladı.

Fergani uydusunun motoru ateşlendi

İlk uydular bu yıl uzaya fırlatılacak

Fergani Uzay Teknolojileri Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ, 2022 yılında kuruldu. Fergani ticari amaçla ürettiği uydular, bu uydularda kullanılan komponentler, faydalı yükler ve özgün itki teknolojilerle geliştirilen yörünge transfer araçları ile uzay endüstrisinde hizmet veriyor.

Fergani Uzay ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatacak.

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Baykar Uzay Çalışmaları Selçuk Bayraktar Uydu
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