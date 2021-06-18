Fransız Alpleri'nin en büyük dağı Mont Blanc'dan 15 ila 20 bin metreküplük buz kütlesinin kopmak üzere olduğu belirtilirken bölgeye girişler sınırlandırıldı.

Mont Blanc dağı sadece kış turizminin değil, Fransa, İtalya ve İsviçre Alpleri'nin manzarasını sunduğu için turistler tarafından dört mevsim tercih ediliyor.

Buz kütleleri eriyerek düşebilir

Dağ üzerinde insanların ulaşabileceği en yüksek nokta olan Aiguille du Midi bugün tehlike saçıyor.

Uzmanlar zirveyi buzların arasında kırılma tespit etti. Kayalıklara tutunan buz kütlelerinin eriyerek düşme riski olduğunu belirtti.

"Buz kütleleri sağlam değil"

Buzulun 3 bin 600 metre yükseklikteki alt noktası çevresinde önlemler alınırken bölgede turistik faaliyetler kontrollü sağlanıyor.

Uzmanlar, dağın zirvesindeki buz kütlelerinin, içinde boşluklar olduğu için sağlam olmadığına dikkati çekiyor.

Sıcaklıkların iklim normallerinin dışında yükselmesinin, buzların erimesine yol açtığı belirtiliyor.