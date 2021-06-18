Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nijerya'da bir okula silahlı saldırı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nijerya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 80'den fazla öğrenci ile 5 öğretmen kaçırıldı. Bir polis öldürüldü.
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde bir kız kolejine saldırı düzenlendi.
Motosikletli silahlı kişiler okulu basarak en az 80 öğrenci ve 5 öğretmeni kaçırdı. Saldırıda bir polis memuru öldürüldü, bir öğrenci de yaralandı.
Kaçırılan çocukların aileleri ve ekipler okul yakınındaki ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.
Bazı eyaletlerde motosiklet yasak
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklandı.
Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişiler Niger eyaletindeki bir medreseye saldırı düzenlemiş, 136 öğrenciyi kaçırmıştı.
Son Haberler
- 12:22
- 12:07
- 11:57
- 12:32
- 12:28
Sıradaki Haber
Kuzey Kore lideri: ABD ile hem diyaloğa hem çatışmaya hazır olmalıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz