BBC'nin haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, davaya konu edilen Batı Afrika'da çocukların zorla çalıştırıldığı çiftliklerden kakao satın alınmasının, ABD dışında gerçekleştiği gerekçesiyle şirketlerin suçlanamayacağına hükmetti.

Mahkeme heyeti, 1'e karşı 8 aleyhte oyla aldığı kararda, Nestle ve Cargill'in çikolata ham maddesi kakaoyu aldığı çiftliklere teknik ve mali destek sağladığı fakat ABD'de alınan işletme kararlarının zorla çalıştırmaya sebep olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

"Kaçmamaları için silahlı bekçi bekliyor" iddiası

Dava, çocuk yaşta Mali'den kaçırılarak Fildişi Sahili'ndeki kakao çiftliklerinde çalıştırılmaya zorlanan 6 Afrikalı tarafından açılmıştı.

Davacılar, Nestle ve Cargill'e kakao tedarik eden çiftliklerde günde 12 ila 14 saat çalışmaya zorlandıklarını, gece kaçmamaları için başlarında silahlı bekçilerin beklediğini ve yaşamlarını sürdürmelerine yetecek gıda dışında emeklerine karşılık almadıklarını ileri sürmüştü.

Nestle ve Cargill'e yeni dava

Uluslararası Hak Savunucuları Örgütü Başkanı Terry Collingsworth, mahkemenin, şirketlerin köleleştirme tutumlarından sorumlu olmadığına ilişkin hükmünü eleştirerek "Bütçeye onlar karar verdi, planlamaya ve tüm işletme organizasyonuna da onlar karar verdi." dedi.

Collingsworth, örgütün hukuk ekibinin Nestle ve Cargill'in ABD'de aldığı kararların, Fildişi Sahili'nde çocuk kölelerin kullanılmasına zemin hazırladığını savunan bir dava açacağını söyledi.

Nestle'den açıklama

Nestle, konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, şirketin "asla çocuk emeğine başvurmadığını" ve "kakao endüstrisinde çocuk emeğiyle mücadele konusunda kararlı olduğunu" belirtti.

Dünya kakao üretiminin yüzde 70'i Batı Afrika'da gerçekleştiriliyor. Buradaki üretimin büyük bölümü ise ABD'ye ihraç ediliyor.