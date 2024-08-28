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Dünya
AA 28.08.2024 18:50

Fransız-Alman televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı

Fransız-Alman ortak televizyon kanalında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldı. Skandal belgeselde terör örgütünün Avrupa yapılanmasına yer verildi, örgüt mensupları konuşturuldu.

Fransız-Alman televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı

Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir belgesel yayınlandı.

Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon euro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.

ETİKETLER
Almanya Fransa PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü
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