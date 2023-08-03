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Dünya
AA 03.08.2023 15:07

Fransa'nın vatandaşlarını Nijer'den çıkardığı "tahliye operasyonu" sona erdi

Fransa, 26 Temmuz'da darbe yaşanan Nijer'deki gösterilerde büyükelçiliğine yapılan saldırılar üzerine vatandaşlarını bu ülkeden çıkardığı "tahliye operasyonları"nın sonlandığını bildirdi.

Fransa'nın vatandaşlarını Nijer'den çıkardığı "tahliye operasyonu" sona erdi
[Fotograf: AFP]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nijer'deki tahliye operasyonu bugün itibarıyla tamamlandı.

Paris yönetiminin 577 vatandaşının yanı sıra aralarında Almanya İngiltere, Kanada, Japonya ve Brezilya dahil çok sayıda yabancı ülke vatandaşının olduğu 1079 kişiyi, Nijer'in Başkenti Niamey'den Fransa'ya taşıdığı bilgisi verildi.

Operasyon, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığıyla koordineli şekilde yapıldı.

Darbe destekçileri, Fransız Büyükelçiliğini hedef almıştı

Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce gösterici, hedef aldıkları elçilik binasına hasar vermişti.

Paris yönetimi, Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik kalkınma yardımlarıyla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.

Nijer'deki darbe​​​​​​​

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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