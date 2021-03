"Hiroşima bombasından 3-4 kat büyüktü."

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Fransa'nın on yıllar önce Cezayir'de gerçekleştirdiği çok sayıda nükleer denemeden sadece ilkinin büyüklüğünü yukarıdaki ifadeyle anlattı.

61 yıl geçmesine rağmen Fransa'nın Cezayir'deki nükleer testleri kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Zira, geçtiğimiz günlerde Afrika'dan Avrupa'ya ulaşan toz bulutunda radyoaktif partiküller tespit edilmesi, Fransa'nın Cezayir'deki nükleer testlerini ve geride bıraktığı radyoaktif atıklar meselesini yeniden gündeme taşımıştı.

[Afrika'dan Avrupa'ya ulaşan toz bulutu, 24 Şubat 2021'de Almanya'nın Frankfurt havalimanından böyle görüntülenmişti. Fotoğraf: Getty]

Avrupa'ya ulaşan radyoaktif partiküllerin 'insan sağlığını tehdit edecek seviyede olmadığı' belirtilse de Cezayir Çölü'ndeki yerliler için durum farklı olabilir.

Ancak durumun böyle olup olmadığını tespit etmek için öncelikle denemelerin yapıldığı ve atıkların gizlendiği bölgede belli ölçümler yapılıp, radyasyon seviyelerinin belirlenmesi gerek. Ancak Fransa'nın bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşmaması, olası tehditlerin engellenmesinin önüne geçiyor.

"6 yılda 17 nükleer deneme"

Fransa, 1960-1966 arasında Cezayir'de en az 17 nükleer deneme gerçekleştirdi. Cezayir 1962 yılında resmi olarak bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Fransa, "Mavi Çölsıçanı" ismini verdiği deneylerini bazı anlaşmalar kapsamında sürdürdü.

1966 yılında ise bu deneylere son verdiğinde Fransa, nükleer atıklarını çölde bilinmeyen noktalarda gizledi.

Cezayir, radyasyon tehlikesine karşı önlem almak amacıyla Fransa'dan nükleer atıkların yerini açıklamasını talep etse de Paris, bu talebe hala karşılık vermiyor.

Cezayir'de nükleer patlamaların etkisiyle yüzlerce bebek, kötürüm doğdu. Sağlıklı insanlar hastalıklara yatkın hale geldi. Bölgedeki bitki örtüsü ile yer üstü ve yer altı sularının da büyük oranda etkilendiği düşünülüyor.

Cezayir: Fransa'nın nükleer denemelerinin korkunç etkileri devam ediyor

Geçtiğimiz şubat ayında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Fransa'nın Cezayir Çölü'ndeki Reggane bölgesinde ilk nükleer denemesinin 61'inci yıl dönümünde Cezayir'in konuyla ilgili tepksini bir kez daha ortaya koymuştu.

Bukadum Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın nükleer bomba denemesinde Hiroşima'ya atılan atom bombasının 3 ila 4 katına eşit olan 70 kilotonluk bir kuvvet ortaya çıktı. Patlamanın korkunç etkileri halen devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

61 yıl sonra radyoaktif partiküller kum fırtınasıyla birlikte Avrupa'ya ulaştı

Geçen şubat ayının son günlerinden martın ilk günlerine kadar İberya Yarımadası'nda etkili olan alçak basınç ve ortaya çıkan güçlü hava dalgaları, Afrika'dan Avrupa'ya büyük bir toz bulutu taşımıştı.

Avrupa'daki radyasyon seviyelerini gözetleyen bazı kuruluşlar, kum tanelerinin Fransa'nın Sahra Çölü'nde yaptığı nükleer denemelere ait radyoaktif "Sezyum-137" maddesini de taşıdığını açıkladı.

Fransa merkezli “Batı'da Radyoaktivite Kontrol Kuruluşu” isimli STK, topladığı örneklerde saptanan Sezyum-137'nin seviyesinin 80 bin bq/km2 civarında olduğunu ve 'bu seviyenin insan sağlığına herhangi bir tehdit oluşturmadığını' açıkladı.

#SaharanDust clearing from central/eastern Europe before a new plume crosses Spain, France, UK & Ireland over next few days. @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF aerosol optical depth forecast initialized 27 Feb 00 UTC https://t.co/Zcv8RWt2P3 pic.twitter.com/Puk1hiwfWj