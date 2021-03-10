Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mogadişu'da patlama: 1 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu’da yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sabah erken saatlerde Karan ilçesinde Sağlık Bakanlığına bağlı COVID-19 uyarı ekibini taşıyan aracın geçtiği sırada yola tuzaklanan mayın infilak etti.
Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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