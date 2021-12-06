Fransa'da Nisan 2022'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için yarış hızlandı. Yarışta yer almak isteyen politikacılar birer birer cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklıyor.

Özellikle içlerinden biri; Eric Zemmour, görüşleriyle tartışmaların odağında.

Cezayir göçmeni yahudi bir ailenin çocuğu

Zemmour gazeteci ve televizyon yorumcusu olarak ün kazandı. Cezayir göçmeni Yahudi bir ailenin çocuğu olan Zemmour, göçmen karşıtı görüşleriyle dikkat çekiyor.

Aşırı sağcı isim, Müslümanlar ve İkinci Dünya Savaşı konusundaki tartışmalı görüşleriyle de öne çıkıyor.

Zemmour'un seçim kampanyasında Müslüman isimlerini ülkede yasaklamak gibi radikal fikirler yer alıyor. Müslümanları asimile olmaya davet eden Zemmour, hem Fransız hem de dünya basınında tartışılıyor.

"Fransa'nın eski bağnazlığı yeni yüzünü buldu"

Fransız Entreprendre dergisinde Zemmour "akıl ve mantıktan yoksun, saygısız biri" olarak tanımlandı.

ABD'li New York Times gazetesinde Zemmour ile ilgili yer alan habere, "Fransa'nın eski bağnazlığı yeni yüzünü buldu" başlığı atıldı.

Zemmour, Fransız medyası tarafından "yeni Trump" olarak nitelendiriliyor.

Haftalık Fransız dergisi Challenges bu benzetmeye gerekçe olarak Zemmour'un provokasyona başvurmasını yalan söylemesini ve medya ile olan ilişkilerini gösterdi.

Trump'a benzetiliyor

Zemmour'un söylemlerinde, vaatlerinde ve hatta çektirdiği fotoğraflarda bile Trump'ı taklit ettiğinden bahsedildi.

Aşırı sağcı adayı Trump'a benzeten yalnızca Fransız basını değil. İngiliz The Economist dergisi de Zemmour için "Trump özentisi" başlığını attı.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de "Trumpizm, Zemmour ile kendine Fransa'da ev buldu" ifadelerini kullandı.