Fransa Yüksek Sağlık Otoritesinden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının "faydalı alternatif" olacağının altı çizildi.

Ülkede izin verilen 5'inci aşı

Novavax'ın geliştirdiği COVID-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen beşinci aşı oldu.

Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen COVID-19 aşısı onaylanmıştı.