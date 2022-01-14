Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'dan Novavax'a onay
[Fotoğraf: Reuters ]
Fransa, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını onayladı.
Fransa Yüksek Sağlık Otoritesinden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği duyuruldu.
Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının "faydalı alternatif" olacağının altı çizildi.
Ülkede izin verilen 5'inci aşı
Novavax'ın geliştirdiği COVID-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen beşinci aşı oldu.
Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen COVID-19 aşısı onaylanmıştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Aşısı
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