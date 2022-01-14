Ege’deki sığınmacıların karşılaştıkları sorunları dile getiren sivil inisiyatif grubu "Aegean Boat Report"un yaptığı yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak’ta 25 sığınmacıyı taşıyan bir tekne Midilli Adası'na ulaştı.

Açıklamada, sığınmacıların Midilli’de olduklarına dair fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderdikleri bilgisi verildi.

Paylaşılan görüntülerde ormanlık alanda saklanan sığınmacıların kıyafetlerinin ıslak olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamaya göre sığınmacılar aynı zamanda geceyi yiyecek ve su olmadan geçirdi.

Denizin ortasına bırakıldılar, Türk Sahil Güvenlik birimleri buldu

Sığınmacılar, 10 Ocak’ta Aegean Boat Report’a yeniden ulaşıp polisin kendilerini bulduğunu ve denizin ortasında bir tekneye bıraktıklarına dair bir sesli mesaj gönderdi.

Daha sonra Türk Sahil Güvenlik birimlerinin 25 kişilik sığınmacı grubun Seferhisar açıklarında bulunduğunu Aegean Boat Report’a ilettiği ifade edilen açıklamada, sığınmacılara ait oldukları belirtilen ses kayıtlarının detaylarına yer verildi.