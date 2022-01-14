Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 35 bin 521 kişide COVID-19 tespit edildi.

Bu rakam ile salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1289'a inerken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 335 olduğu ve 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede aralık 2021'den bu yana tam kapanma uygulamasına rağmen vaka sayısının artışı engellenemiyor.