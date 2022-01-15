Gelecek 10 yıl içinde gıda fiyatlarının artacağı ve gıda krizinin patlak vereceği tahmin ediliyor.

Peki dünya sürekli artan nüfusu nasıl doyuracak?

Bu sorunun yanıtını gelişmiş devletler kilometrelerce uzakta arıyor.

En çok rağbet gören coğrafya ise Kara Kıta Afrika...

Türkiye hazırlıklarını yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gıda krizine karşı Türkiye hazırlıklarını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 140 ülke başka yerlerde toprak kiralamak suretiyle kendini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Şimdiden kiralanan toprak miktarı ülkemizin yüz ölçümünün 3 katına ulaşmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Sınır ötesi tarım

Araştırmacı Kaan Devecioğlu, “ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin olduğunu görüyoruz. Tabi bunun yanı sıra yükselen aktörler arasında isimlerini zikredebileceğimiz körfez ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, hatta yukarıda Türkiye gibi inen bölgede Türkiye'nin de bu anlamda politikaları mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Sınır ötesi tarıma ilginin başlıca sebebi verimli topraklar. Ucuz iş gücü ve toprakların uygun fiyatı da yabancı ülkelerin iştahını kabartıyor.

En fazla yatırım ABD ve Çin'den

Yurt dışında toprağa en fazla yatırımı ABD ve Çin yaptı. İlk 10 ülke arasına Avrupa Birliği üyesi 5 ülke girdi.

Devecioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yüzde 80'inin Afrika ülkeleri olduğunu bu anlaşmaları yapan yüzde 20'sini, 20'sinin içerisinde büyük bir bölümünü Latin Amerika ülkeleri olma ve diğer bir kısmında Asya ülkeleri olduğunu görüyoruz. Etiyopya Afrika'da, işte Kongo. Yine Asya'da Endonezya, diğer taraftan Filipinler ve yine Afrika'da Sudan'dan bahsedebiliriz."

Güneydoğu Asya, Güney Amerika, Rusya ve Ukrayna da tarım yatırımları için seçilen bölgeler arasında yer alıyor.

Tarımının gelişmesi ve teknoloji transferi ise en büyük beklentileri...

Kaan Devecioğlu, “Fransa, Senegal'de kiraladığı bir arazidir. Tüm etrafını büyük duvarlarla kapatmış durumda ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin burada araştırma yapmasına da izin vermiyor." dedi.

Türkiye, Nijer ve Sudan'dan toprak kiraladı

Türkiye gelecekte yaşanacak gıda krizlerine karşı çözüm arayışında. Atılan adımlar arasında Sudan ve Nijer ile toprak anlaşması bulunuyor. Anlaşma karşılıklı kalkınma temeline dayanıyor ve kazan kazan anlayışı güdülüyor.

Araştırmacı Kaan Devecioğlu, “Türkiye'nin arazileri beyaz Nil kolu üzerinde yani Nil nehrinin kenarında. Öncelikle onu söyleyeyim bu çünkü önemli konumu önemli. Bu tarım arazilerinin burada sebze ve meyve yetiştiriciliği var." değerlendirmesinde açıklamasını yaptı.

Yabancıların ilgisini toprağa yönlendiren önemli bir konu da enerji. Bu bölgelerden artan enerji talebi karşılanmak isteniyor.

Kamera: Orhan Mete

Kurgu: Kaan Alp Atasoy