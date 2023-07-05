Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2023 19:30

Fransa'daki gösterilerde 23 bin 878 nokta kundaklandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan olaylı protestolarda şu ana kadar kamusal alanda 23 bin 878 noktanın kundaklandığını belirtti.

Fransa'daki gösterilerde 23 bin 878 nokta kundaklandı
[Fotograf: AP]

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 27 Haziran'da patlak veren ve günlerce polis müdahalesiyle bastırılmaya çalışılan gösterilere ilişkin Senato komisyonuna ifade verdi.

Gösterilerin ilk gününden bu yana, kolluk kuvvetlerine ait 273 binanın ve 105 belediye binasının kundaklandığını aktaran Darmanin, 168 okul ile 17 siyasi yöneticiye yönelik saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Darmanin, kamusal alanda ise 23 bin 878 noktanın kundaklandığı bilgisini paylaştı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da gösteriler kapsamında Paris civarında birçok kentte yerel saat 18.00'den 06.00'ya kadar polise dron kullanma izni verildiği duyuruldu.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Kenya-Somali sınırının açılması yeniden ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Başbağlar Şehitleri Erzincan'da dualarla anıldı
20:12
Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı
20:00
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlayıcı maddeye rastlanmadı
20:07
Bakan Yerlikaya, Başbağlar katliamında yaşamını yitirenleri andı
19:43
Kiev'deki mahkeme binasında patlama meydana geldi
19:54
Bakan Göktaş: Erken yaşta evlilik asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
FOTO FOKUS
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ