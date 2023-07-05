Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2023 19:15

Kenya-Somali sınırının açılması yeniden ertelendi

Kenya, terör örgütü Eş-Şebab'ın geçen ay yaptığı saldırılar sonrası Somali sınırını açma planından vazgeçti.

Kenya-Somali sınırının açılması yeniden ertelendi

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, sınır kasabalarındaki terör saldırılarından ötürü sınır kapılarını açmayı ertelediklerini duyurdu.

Kindiki, iki ülkenin Mandera, Liboi, Kiunga ve diğer bölgelerde sınır geçişine izin verme planı olduğunu ancak geçen ay görülen güvenlik durumunu zedeleyici gelişmeler sonrası planı durduklarını aktardı.

Ülkede haziranda yaşanan 10'dan fazla saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İki ülke arasındaki sınır noktaları güvenlik sorunu nedeniyle 2011 yılında kapanmış, son olarak temmuz başında açılması kararlaştırılmıştı.

ETİKETLER
Kenya Somali
Sıradaki Haber
Almanya’da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Başbağlar Şehitleri Erzincan'da dualarla anıldı
20:12
Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı
20:00
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlayıcı maddeye rastlanmadı
20:07
Bakan Yerlikaya, Başbağlar katliamında yaşamını yitirenleri andı
19:43
Kiev'deki mahkeme binasında patlama meydana geldi
19:54
Bakan Göktaş: Erken yaşta evlilik asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
FOTO FOKUS
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ