Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2023 19:00

Almanya’da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi öldü

Almanya’nın kuzeybatısında etkili olan fırtına nedeniyle Rhede kentinde üzerine ağaç devrilen bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya’da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Almanya’da polisinden yapılan açıklamaya göre, fırtınadan dolayı devrilen ağaç köpeğini gezdiren 64 yaşındaki bir kadının üzerine düştü. Ağacın altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgede fırtınanın etkisiyle çok sayıda ağacın devrilmesinden dolayı çok sayıda araç ve evlerin çatıları da zarar gördü.

Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı bölgedeki tren seferlerinde aksaklıkların yaşandığı, bazı seferlerin ise yapılamadığı bildirildi.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) de ülkenin kuzeyindeki Emsland bölgesinden Schleswig-Holstein eyaletine kadar rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği, Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletinde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi bulabileceği bilgisini paylaştı.

DWD, insanların mümkün olduğunca evlerinin önüne çıkmamaları, park alanlarına ve ormanlara girmemeleri uyarısında bulundu.

ETİKETLER
Almanya Fırtına
Sıradaki Haber
Fransa İslam Konseyi: Müslüman gençler günlük yaşamda ayrımcılığa uğruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Başbağlar Şehitleri Erzincan'da dualarla anıldı
20:12
Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı
20:00
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlayıcı maddeye rastlanmadı
20:07
Bakan Yerlikaya, Başbağlar katliamında yaşamını yitirenleri andı
19:43
Kiev'deki mahkeme binasında patlama meydana geldi
19:54
Bakan Göktaş: Erken yaşta evlilik asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
FOTO FOKUS
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ