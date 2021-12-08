Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu'na göre, son 24 saatte 129 kişi öldü. Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 120 bin 32'ye çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 61 bin 340 artışla 8 milyon 48 bin 931 olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 2 bin 426'sı yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 44 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Kısıtlamalar artırıldı

Alınan karara göre, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bar ve restoranlarda 6 Ocak'a kadar dans etmek yasaklandı. Bu tarihe kadar gece kulüpleri de kapalı kalacak.

Sağlık Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, yaptığı açıklamada, üçüncü doz olarak adlandırılan hatırlatma dozunun ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi.

''Dördüncü doza ihtiyaç olabilir''

Dördüncü doza ihtiyaç olabileceğini belirten Delfraissy, Fransızların Noel tatilinde ve kutlamalarında COVID-19 tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı.

Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 44 bin 584'e çıkmıştı.