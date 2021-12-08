Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kombolcha'daki küçük çaplı gıda hırsızlığının, son günlerde depolarda toplu yağmalamaya dönüştüğünü belirtti.

Yağmalanan malzemeler arasında yetersiz beslenmeye maruz kalan çocuklar için besin değeri yüksek gıdaların da bulunduğunu vurgulayan Dujarric, yağmalamanın merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri ve yerel halk tarafından yapıldığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

BM çalışanlarına silah çekildi

Durumun Etiyopya'da gıda güvensizliği yaratacağını belirten Dujarric, yağmalamaların engellenemediğini, BM çalışanlarına silah çekildiğini ve bu nedenle Dünya Gıda Programının Dessie ve Kombolcha'da gıda dağıtımını durdurduğunu açıkladı.

5 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihityacı var

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.