Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fransa'da tren istasyonu bomba şüphesiyle tahliye edildi
Fransa’nın Lyon kentindeki Part-Dieu Tren İstasyonu, bomba şüphesiyle tahliye edildi. Polis ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yerel polis, Fransa'nın Lyon kentindeki Part-Dieu tren istasyonunda bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını ve istasyonun boşaltıldığını açıkladı.
Güvenlik koridoruna alınan bölgeye bomba imha ekipleri geldi.
SNCF demiryolu şirketi Twitter'da Lyon çevresindeki trafiğin durdurulduğunu söyledi.
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