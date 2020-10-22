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Azerbaycan ordusu 21 yerleşim yerini daha işgalden kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrail ve Zengilan kentlerinde 20 köy ile bir kasabanın daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını, İran sınırında tam kontrolün sağlandığını açıkladı.
Aliyev, Zengilan'daki Ağbend kasabasının işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını ifade etti.
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Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 18:00
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