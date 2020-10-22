İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun komite başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Ruhani, Tedavi Komitesi'ne 8 aylık salgınla mücadele sürecinde elde edilen bulgulardan faydalanarak, vaka sayıları ve ölüm oranlarını azaltmak için özel önlemler geliştirme talimatı verdi.

Virüsün yayılma zincirinin kırılmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bu nedenle, özellikle risk altındaki gruplar için ülke genelinde kapsamlı, hedefli ve akıllı testlere öncelik verilmelidir" dedi. Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra kendilerini izole etmesi gereken hastaların da takibinin sıkı şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Ruhani, ayakta tedavi sürecinin güçlendirilmesi, hastaların takip edilmesi ve tespit edilmesiyle hastanelerde yatarak tedavi oranlarının en aza indirilmesini istedi.

İlk etapta 1 haftalık kısıtlama

Ruhani'nin komite başkanlarına salgının kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle sıkı kısıtlamalara gidilmesi talimatı verdiği belirtildi. Kısıtlamaların gerekli görülmesi halinde uzatılacağı kaydedildi.

İran'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 304 artarak 31 bin 650 oldu. 5 bin 471 yeni vaka tespit edildi.