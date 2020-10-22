Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarla ilgili açıklama yaptı.

Aliyev şunları söyledi:

"Ermenistan gerçeği olarak Azerbaycan’a karşı çevresel bir terörde gerçekleştirilmiştir. Biz o Toprakları yeniden hayata döndüreceğiz. Artık işgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetlere, geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır."