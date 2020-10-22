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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetler başladı
[Fotoğraf: AA ]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Artık işgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetlere, geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarla ilgili açıklama yaptı.
Aliyev şunları söyledi:
"Ermenistan gerçeği olarak Azerbaycan’a karşı çevresel bir terörde gerçekleştirilmiştir. Biz o Toprakları yeniden hayata döndüreceğiz. Artık işgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetlere, geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır."
Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu İlham Aliyev Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 16:49
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