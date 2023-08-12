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Dünya
AA 12.08.2023 09:25

Fransa’da tatil sezonu COVID-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırabilir

Fransa’da, COVID-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayılmasının yaz tatili sezonuyla bağlantısı olabileceği açıklandı.

Fransa’da tatil sezonu COVID-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırabilir
[Fotograf: AA]

Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Fransız Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Eris vaka sayılarındaki artışın tüm bölgelerde gözlemlendiği ancak en yüksek artışın popüler tatil bölgelerinde olduğu bildirildi.

Fransa’da, son günlerde COVID-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısında artış gözlemlenirken, açıklamada, COVID-19 şüpheli vakaların bir önceki haftaya kıyasla 15 ila 74 yaş arası bireylerde yüzde 25 artış gösterdiğini belirtildi.

Söz konusu oranın 74 yaş üstü bireylerde yüzde 34 ve iki yaşın altıdaki bebeklerde ise yüzde 56 arttığı aktarıldı.

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Nouvelle Aquitaine en yüksek sayıda pozitif vaka bildiren bölge olurken 31 Temmuz ila 6 Ağustos tarihlerinde yaptırılan PCR testlerinden 789’unun pozitif çıktı.

Occitanie’de 730, Başkent Paris'in yer aldığı Ile-de-France’de 689 ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde 638 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Tatil bölgelerinde, insanların sosyalleşmek için festivaller ve diğer etkinliklerde bir araya gelmesinin Eris’in yayılma hızını tetiklemiş olabileceği aktarılırken yeni vakaların üçte birinden fazlasının, COVID-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris bağlantılı olabileceği kaydedildi.

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Eris’in yaygınlığında istikrarlı artış söz konusu

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut COVID-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

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