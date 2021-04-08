Polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı Fransız Senatosu'ndan geçti.

Bazı maddeleri yeniden yazılan tasarı, 98 "hayır" oyuna karşı 241 "evet" oyuyla onaylandı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tartışmalara neden oldu

Tasarının 22'nci maddesine göre, polisler ve jandarma gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanabilecek.

Polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletilecek, gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videolar da yayınlanabilecek.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası verilmesini öngören 24'üncü maddenin, tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.