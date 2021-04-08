Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da COVID-19'dan 3 bin 829 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 829 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı.
Ülke, koronavirüsün daha bulaşıcı türü nedeniyle sıkıntı yaşıyor
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen COVID-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Etiketler: Brezilya Koronavirüs
Son Haberler
- 00:25
- 01:03
- 00:21
- 00:00
- 00:37
Sıradaki Haber
Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz