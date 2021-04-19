Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 449 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi yaşamını yitirdi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 696 artışla 5 milyon 296 bin 222'ye yükseldi.
Son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 101 bin 209'a çıktı.
Aşılananların sayısı 13 milyona yaklaştı
Hastanelerde 5 bin 970'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 214 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1132 artışla 321 bin 889'a ulaştı. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,8'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 751 bin 98'e çıktı, bunlardan 4 milyon 675 bin 8'ine ikinci doz uygulandı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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