Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da son 24 saatte 30 bin 581 vaka tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa’da koronavirüsle mücadelenin son 24 saatinde 30 bin 581 yeni vaka kaydedildi, 138 kişi ise hayatını kaybetti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 305'e çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 30 bin 581 artışla 4 milyon 282 bin 603'e yükseldi.
6 milyondan fazla kişi aşılandı
Hastanelerde 4 bin 406'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 926 kişinin tedavisi sürüyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 191 bin 666'ya çıktı, bunlardan 2 milyon 446 bin 599'una ikinci doz aşı vuruldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Fransa
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