İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın ardından Fransa da sıcak hava ve orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı.

Ülkede binlerce kişi orman yangınları nedeniyle tahliye edildi. Tahliye edilenler için acil durum barınakları kuruldu.

Güneybatıda popüler bir turizm bölgesi olan Gironde'de geçen salı gününden bu yana 14 bin dönüm hektarlık ormanlık alan yok oldu.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, bir meteorolog güneybatıdaki bazı bölgelerde "ısı kıyameti" yaşanacağını söyledi.

Uzmanlar can kayıpları konusunda uyardı

İtfaiye ve sağlık ekipleri hazır hale getirildi. Halka zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, yarın Almanya'ya ulaşacak. Ülkenin güneyinde ve batısında derecelerin 41'i göstermesi bekleniyor. Uzmanlar can kayıpları konusunda uyarıyor.