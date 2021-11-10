Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Politikacılar birer birer adaylıklarını açıklıyor.

İlk seçim 10 Nisan 2022’de gerçekleşecek. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması durumunda, en çok oy olan iki isim 24 Nisan 2022’deki ikinci turda yarışacak.



Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öne çıkan isimlerin başında. Resmi olarak açıklanmamış olsa da, Macron'un adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

[Fotoğraf: AP Arşiv]

Aşırı sağdan ise iki isim ön plana çıkıyor. Onlardan biri Ulusal Birlik Partisi Lideri Marine Le Pen. Ancak Le Pen bu kez, güçlü bir rakiple karşı karşıya. O da, aşırı sağcı söylemleriyle Le Pen’i aratmayan, göçmen ve İslam karşıtı Eric Zemmour.

“Çok fazla aday olduğu için kafam karışık”



Fransız seçmenlerden biri muhabrilerin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda çok fazla aday olduğu için kafam karışık. Her aday ufak bir toplum kesimini temsil ediyor. Toplum tek bir adayın arkasında birleşemiyor."

[Fotoğraf: AP Arşiv]

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo resmi olarak cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan isimler arasında. Ancak Fransızlar genel olarak Hidalgo’nun partisi, Sosyalist Parti’nin şansı olmadığı görüşünde.

Aşırı soldan resmi olarak cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Jean Luc Melanchon için de durum pek farklı değil.

“Ülkeyi değiştirebileceklerini sanmıyorum"

Bir seçmen muhabirlere “Soldan umut yok. Bu sene bir şey yapamazlar. Çünkü çok bölünmüş durumdalar" diye yanıt verirken bazı seçmenler ise tüm adaylara tepkili:



"Gerçekten çok kızgınım. Çünkü bu seçimde tüm adaylar gerçekten yetersiz. Ülkeyi değiştirebileceklerini sanmıyorum."



"Her zaman aynı cumhurbaşkanları. Yani 35 yaşındayım şu ana kadar bu ülkede hiçbir şey değişmedi."

[Fotoğraf: AP Arşiv]

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi gölgede kaldı



Yıllarca Fransız siyasetinde en etkin partilerden olan merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi ise bu seçim yarışında gölgede kalmış durumda.



Buna gerekçe olarak partinin 2017 seçimlerinde adayı olan François Fillon’un adının karıştığı yolsuzluk skandalı işaret ediliyor.



Skandal iddialarla sık sık gündeme gelen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de Cumhuriyetçiler’in kan kaybetme nedenleri arasında gösteriliyor.

Haber: Kübra Yılmaz Pirgaip