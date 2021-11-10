Büyük Önder Atatürk Azerbaycan'da anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle anıldı.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.
Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından, hemen yakındaki büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçi Bağcı, anıta çelenk bıraktı.
Törenin ardından büyükelçilikte etkinlik düzenlendi. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri de katıldı.
Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün kılavuzluğunda dünyaya örnek çağdaş bir ülke haline geldiğini söyledi.
"Atatürk'ü özlemle anıyoruz"
Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının büyük direnişle kurduğunu belirten Bağcı, "Atatürk devrimci yönüyle de dünyaya örnektir. Atatürk'ü özlemle anıyoruz" dedi.
Etkinlikte, Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı filmler gösterildi, Bakü Türk Anadolu Lisesi, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri şiir ve kompozisyonlar okudu.