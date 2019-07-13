Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã§oÄŸunluÄŸu BatÄ± AfrikalÄ±lardan oluÅŸan yÃ¼zlerce belgesiz gÃ¶Ã§men, PanthÃ©on anÄ±tÄ±nÄ± basarak gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

BaÅŸbakan Edouard Philippe'ten randevu isteyen gÃ¶Ã§menler durumlarÄ±nÄ±n yasallaÅŸmasÄ± talebinde bulundu.

Fransa'da kalma hakkÄ± iÃ§in eylemde bulunan gÃ¶Ã§menlerin anÄ±ta girmesi nedeniyle turistlerin anÄ±ttan tahliye edildiÄŸi belirtildi.

Bir polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 300 gÃ¶Ã§menin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± protestolarda 37 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Fransa'da yayÄ±lan sarÄ± yeleklilerin protesto hareketinden esinlenen grup, kendini "Kara Yelekliler" olarak adlandÄ±rÄ±yor.

GÃ¶stericiler kendilerini, Fransa'da "seslerini duyuramayan, yÃ¼zleri ve belgeleri olmayan kiÅŸiler" olarak tanÄ±mlÄ±yor.

Kaynak: BBC International, AFP