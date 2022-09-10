Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da polisten kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu
[Fotograf: Reuters]
Fransa'nın Tours kentinde polis kontrolünden kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu.
Bir sürücünün hızla kırmızı ışıktan geçtiğini gören polis ekibi, aracı takibe aldı.
Polisin "dur" ihtarına rağmen hızla gaza basan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Aracından inen sürücü, koşarak yakındaki Cher Nehri'ne atladı.
Bir polis memurunun arkasından nehre atladığı sürücü gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan arama kurtarma ekibi, sürücüyü yarım saat sonra nehirden çıkarttı.
Nabzının atmadığı belirlenen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tours Savcısı Gregoire Dulin, olaya ilişkin soruşturma açıldığını, sürücünün kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Etiketler: Fransa
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