Türkiye saati ile 12'de St James Sarayı'nda tören düzenleniyor. Törene III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William da katıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Charles, İngiltere'nin yeni kralı ilan ediliyor. https://t.co/vgik4nIbrh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2022



Aynı anda Londra Kulesi'nden 62 pare top atışı yapılacak.



Yaklaşık bir saat sürecek olan törenin ardından, III. Charles'ın hükümdarlık ilanı sarayın balkonundan okunacak.

Bayraklar 26 saat boyunca yeniden göndere çekilecek, bu sürenin sonunda yeniden yarıya indirilecek.



Kral III. Charles Başbakan Liz Truss ve kabine üyeleriyle bir araya gelecek.