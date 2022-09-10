ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Pakistan’daki Manchar Gölü'nün 25 Haziran, 28 Ağustos ve 5 Eylül’deki fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda 25 Hazian'da gölde bir farklılık göze çarpmazken 28 Ağustos ve 5 Eylül’dekilerde ise gölün yüzölçümünün genişlediği görüldü.

NASA yetkilileri, taşan gölde suyun akış yolu üzerindeki yüzlerce köyde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin, sel riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü.