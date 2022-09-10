Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre ülkenin kurucusu Kim Il Sung ve eski Devlet Başkanı Kim Jong Il'in mezarlarına ev sahipliği yapan Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret ederek eski liderlere saygılarını sunduğu belirtildi. Öğrenci ve işçi örgütlerinin yurdun çeşitli yerlerinde bulunan devlet büyüklerinin betimlendiği mozaikleri ziyaret ettiği kaydedildi.

Gençler ve kadın sendikası üyelerinin ülkenin farklı yerlerinde dans ve spor etkinlikleri düzenleyerek kuruluş gününü kutladığı belirtilirken, gece ise Pyongyang'da görkemli bir kutlama töreni düzenlendiği aktarıldı.

Haberde, "74'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları, davanın öncüsü ve liderleri olan Başkan Kim Il-sung ve Başkan Kim Jong-il'in heykellerinin bulunduğu Pyongyang'daki Mansu Tepesi'nin eteğinde ihtişamlı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.

Paraşütçülerin de dahil olduğu bir hava gösterisinin yapıldığı kutlamalara Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju'nun katıldığı ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un geçtiğimiz çarşamba günü başlayan Yüksek Halk Meclisi (SPA) Olağan Kurulunun 2'nci oturumunda, ülkesinin nükleer silah ve füzelerden asla vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Önemli günlerde askeri geçit törenleri düzenleyerek son geliştirdiği silahları dünya kamuoyuna gösteren Pyongyang'ın ülkenin 74'üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarında da benzer bir yol izleyip izlemeyeceği merak konusu olmuştu.