İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles ilk kez halka seslendi.

Konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kraliçe Elizabeth, hayatı kısa da olsa uzun da olsa halkına hizmet edeceğinin sözünü verdi. Hayatı boyunca geleneğe bağlığını gördük. Ülkemizi ve ulusumuzu daha ileriye taşımaya çalıştı.

Majesteleri Kraliçe hem insan olarak hem de halkı için en iyi yapan bir hükümdar olarak karşımıza çıktı.

İngiltere Kralı 3. Charles açıklama yapıyor. https://t.co/lpRqKqmdIF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2022

Kraliçe, ülkemizde olan bütün değerlerini bünyesinde birleştirdi. Ulusumuz 70 yılda büyük bir gelişme gösterdi.

Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak. Yaşadığımız tüm değişimlere rağmen ulusumuz değerlerini her zaman korumuştur. Kraliçe'nin büyük bir bağlılıkla gerçekleştirdiği gibi ben de ölene kadar anayasal prensiplerimize bağlı kalacağıma söz veriyorum.

Ailem bir değişim zamanı

Benim eşim Camilla Kraliçe sıfatıyla benim yanımda olacak.

Benim 50 yıldır yaptığım işleri şimdi William yapacak. O da Galler Prensi unvanını alacak. Kate de Galler Prensesi olarak ona destek olmaya devam edecek. Harry ve Megan kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecek.

1 hafta içerisinde Kraliçe'nin defin töreni gerçekleştirilecek

Annem her şey için sana teşekkür ediyorum

Üzüntümüzü unutmayalım ama onun verdiği ışıktan güç alalım.

Sevgili annem! Şunu söylemek istiyorum sana, her şey için sana teşekkür ediyorum.