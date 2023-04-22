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Dünya
AA 22.04.2023 18:15

Fransa'da personel eksikliği nedeniyle bir hastane acil servisini kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay-sous-Bois kentindeki bir hastanenin acil servisi personel eksikliği nedeniyle pazartesi gününe kadar kapatıldı.

Fransa'da personel eksikliği nedeniyle bir hastane acil servisini kapattı
[Fotograf: AP]

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Aulnay-sous-Bois'da Robert-Ballanger Hastanesi personel eksikliği nedeniyle acil servisi hizmetinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda hastane, 24 Nisan Pazartesi yerel saatle 08.00'e kadar acil servise kendi imkanıyla gelen hastaları kabul etmeyecek. Acile sağlık veya itfaiye ekiplerince getirilen hastalar ise hastaneye alınacak.

Hastane, 24 Nisan-2 Mayıs döneminde ise 18.00-08.00 saatlerinde kendi imkanlarıyla gelen hastaları acile kabul etmemeye devam edecek.

Robert-Ballanger Hastanesi doktorları, çalıştıkları kurumun yönetimini gecikmeden ek personel almaya çağırdı.

Fransa'da gittiği acil serviste 3 gün yer bulamayan hasta öldü
Fransa'da gittiği acil serviste 3 gün yer bulamayan hasta öldü

Sağlık krizi

Fransa'da COVID-19 ile başlayan sağlık krizi, birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.

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