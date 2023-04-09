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Dünya
AA 09.04.2023 10:36

Fransa'da patlamayla çöken binada yangın: 33 yaralı

Fransa'nın Marsilya kentinde meydana gelen patlamanın ardından çöken binada çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Fransa'da patlamayla çöken binada yangın: 33 yaralı
[Fotograf: AFP]

Fransız basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde kentin Tivoli semtinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıktı. Komşu binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Binanın çökmesi yan binada da ciddi hasara yol açtı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

İlk belirlemelere göre olayda 33 kişi yaralanırken, bölge sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, gazetecilere yaptığı açıklamada, enkazda can kayıplarının olmasından endişe ettiklerini belirtti.

Bölge Valisi Christophe Mirmand da yangının gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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